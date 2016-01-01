精选
茶马古道
旅行
迪拜文学节 | 茶马古道摄影行记
生活
迪拜的电音女王

“DJ真的和大家想象中很不一样，我们不是只要长得好看‘放放音乐’，DJ是艺术家。”

商业
迪拜用水从何而来 | 丛说迪拜

你在迪拜的“平常”生活背后，成本到底有多高？

最新内容
主编推荐
art dubai 2017
生活
迪拜设计节和艺术博览会精彩盘点

迪拜艺博会和迪拜设计节刚在迪拜落下帷幕，迪拜新视野回顾今年一些特别精彩的展览和活动。

创新与学习
华为播下“未来种子”，滋养阿联酋科技人才

“每个人都对社会的进步负有责任”，华为全球“未来种子”项目也播在了阿联酋，实践这一宗旨。

marvel
人文
漫威首位穆斯林女英雄角色的诞生

漫威世界中首位穆斯林美国超级英雄的创作者透露角色创作的心路历程 。

旅行
迪拜周末游 | 星空下的沙漠与山

一个帐篷和睡袋，一辆车，食物和水，再买一捆木头，阿联酋的露营之旅就开始了。

创新与学习
迪拜油价那么便宜，特斯拉凭什么取胜

上个月，特斯拉正式宣布进入中东市场，今天石油价格仍然低廉，那电动车的未来在哪里，传统瓶颈又如何突破？

silk road
生活
迪拜文学节 | 历史混搭美食
wow film fair
人文
中东女性电影展获奖者访谈

从先锋电影导演到身体力行人道主义者，迪拜新视野与今年中东女性电影展颁奖典礼上的一些获奖女性代表对话。

Hemingway
人文
迪拜文学节 | 海明威的文学传承

海明威后人撰写家族回忆录，在迪拜文学节夺得大奖。

商业
迪拜文学节 | 特斯拉创始人和硅谷迷思

一位科技记者在彭博社做了一档关注发明家的电视节目，并为特斯拉创始人伊隆·马克斯著书。他在迪拜文学界上跟我们聊起他对于硅谷的复杂情绪，以及科技先锋如何改变世界。

商业
人情往来，阿拉伯世界的商业之道

“一顿午餐可能就是一桩生意”，这是在说中国的饭桌文化吗？别误会，我们在聊阿拉伯世界的经商之道。

创新与学习
无人机大奖花落17岁迪拜少年

一位17岁少年受到迪拜跨年火灾的启示，在自己的卧室里倒腾一台一次性“萤火虫”无人机。

人文
霍金童书 | 对孩子进行真相教育

“后真相”时代的良心：著名物理学家史蒂芬 · 霍金和女儿露西 · 霍金合著科学教育儿童图书。

商业
迪拜投资论坛：二十五年磨一剑

本周的迪拜投资论坛的参会代表们以迪拜为切入点，探索世界“第九大经济体”。

迪拜电子商务平台nashtariy.com重建丝绸之路的贸易网络
商业
迪拜电商：穿越新丝绸之路

位于的迪拜一家电子商务平台nashtariy.com旨在通过联结中国高质量的供应商与中东和北非地区的企业，重建丝绸之路的贸易网络。迪拜新视野与网站创始人兼CEO艾哈迈德·爱德（Ahmed Elhusseiny Eid）谈了谈。

迪拜投资发展促进署（Dubai FDI）首席执行官法哈德·阿勒卡尔维尔
商业
迪拜投资发展促进署：见证新一波中国投资大潮

上海迪拜周开幕前夕，迪拜投资发展促进署（Dubai FDI）首席执行官法哈德·阿勒卡尔维尔（Fahad Al Gergawi）介绍迪拜的投资新机遇，并高度赞扬中国企业在加深创新中扮演的角色。

商业
迪拜与上海签订司法协议

在上海迪拜周前夕签署的一项合作协议将为在迪拜与上海的企业的法律诉讼铺平道路,，巩固“一带一路”倡议。

人文
姚明专访：后NBA时代

姚明是中国体育界的标志性人物，也是全球最有影响力的运动员之一，从NBA退役之后，他不但没有隐没于聚光灯下，而是选择了以一种更有意义的方式继续发挥自己的影响力。《迪拜新视野》撰稿人洪坡在银川和姚明聊了聊慈善及乡村教育这场“更艰难的比赛”。

DMCC茶叶
商业
DMCC的茶叶经
创新与学习
迪拜的医疗创新：由上而下

改革全球医疗行业的创新创业时代正在到来，迪拜积极成为其中的领军者。

创新与学习
了解迪拜100训练营

迪拜100首个上海训练营暨路演竞赛现邀请中国早期数字医疗创业者申请加入。 迪拜100支持大健康领域创新科技创业者——从健康和预防，到诊断、监测和预测医学。

商业
新·主题乐园

在迪拜最新的三大世界级主题乐园之一——乐高主题乐园里，2000万块乐高积木将搭出一条迪拜的天际线。迪拜乐园及度假村总裁里德·努艾米介绍。

创新与学习
DBI日记部落格(开篇）

第三期迪拜商业实习项目新生踏着酷暑来到迪拜，《迪拜新视野》将一路跟随两位学生一起体验他们的旅程。

商业
迪拜周将登陆上海

继去年北京迪拜周大获成功之后，汇聚中国及迪拜政府要员、商业领袖和文化代表的上海迪拜周即将于10月底登陆新天地 。

创新与学习
【视频】迪拜商业实习毕业季

又到一年一度的迪拜商业实习项目（DBI）毕业季，听听本期来自中国、俄罗斯、美国的项目成员在迪拜一年的收获和心得。

生活
舌尖上的中东 | 香料篇

中东料理中有一种特别常见且常用的基本款混合香料，在阿拉伯语中叫做Bahārāt，这种温暖而甘美的混合物中是由黑胡椒、芫荽种子、肉桂、丁香、孜然、小豆蔻、肉豆蔻以及红辣椒粉混合，任何菜肴上只要撒上这神奇的Bahārāt，仿佛能瞬间将你带到一千零一夜中神秘而遥远的国度。

商业
AstroLabs：创业公司的孵化地

从开罗到利雅得，从贝鲁特到多哈，以及海湾地区的其他城市，位于迪拜的孵化器AstroLabs通过帮助创业公司发展，正在中东地区创造一个创业企业家的生态系统。

商业
阿里巴巴：播撒创新种子

阿里巴巴科技创业大赛上周在迪拜举行，好点子层出不穷：Parkkey.com是一个致力于解决停车难题的网站，Marhababy为新妈妈们提供产前和产后产品，mrUsta以及LegalAdvice Middle East则都是用来寻找并雇佣线下服务提供者的网络平台。

商业
【Jafza专题】自贸区4大投资解惑

2016年上海迪拜周将于下月开幕，跟随迪拜杰贝阿里自由区亚太区代表余晓磊面，了解投资者关于在自贸区设立公司的一系列常见问题。

animal
运动
动物爱好者

迪拜更为人所知的形象是一个在阿拉伯沙漠上建立起的耀眼摩登都市、是豪华商场和摩天大楼们的家园。你大概不会把它和可爱的动物们联系起来，对不对？

biz trip
生活
商务旅程

众所周知，迪拜是联结国际商务人士的枢纽，即使短途出差的商务人士，也能在此获得绝佳的商业互动机会。Vision最新的指南带您玩转迪拜商务之旅。
foodie
生活
吃货之旅

从精选早餐、清简午餐到饕餮晚餐，Vision带您尽享全城美食之旅。
画廊
生活
艺术旅程

迪拜因其豪华购物和奢华酒店已誉满全球，但前来放松休闲的访客可能还不了解这座城市同样拥有活力四射的文化氛围。Vision与您分享这座瞬息万变的城市中24小时艺术体验。
wang shu
人文
“这不仅关乎建筑，还关乎生活”

王澍在今年早些时候因获得建筑界国际最高奖项而被推到聚光灯下，这个名字当时在国外还相对不太为人所知。 公布获奖的同一周，他对Vision讲述了他作品中“继承”的重要性，以及平易近人的力量。