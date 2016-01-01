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姚明专访：后NBA时代

姚明是中国体育界的标志性人物，也是全球最有影响力的运动员之一，从NBA退役之后，他不但没有隐没于聚光灯下，而是选择了以一种更有意义的方式继续发挥自己的影响力。《迪拜新视野》撰稿人洪坡在银川和姚明聊了聊慈善及乡村教育这场“更艰难的比赛”。